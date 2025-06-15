Eyüpspor, Selçuk Şahin ile Sözleşme İmzaladı

SELÇUK ŞAHİN İMZA ATTI

Eyüpspor, Arda Turan’ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk Şahin ile resmi sözleşme imzaladı. Kemerburgaz Tesisleri’nde düzenlenen bir törenle, kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız’ın katılımıyla Selçuk Şahin, kendisini 3 yıllığına Eflatun-sarılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

YENİ BAŞLANGIÇ İFADELERİ

Fatih Kulaksız, Eyüpspor’un ülke sporundaki yükselişine dikkat çekerek, “İnşallah kulübü daha ileri taşıyacağız. Yeni teknik direktörümüz ile yeni bir başlangıç yapıyoruz. Yeni bir hikaye yazacağız. Selçuk Şahin ile Arda Turan gibi genç ve hedefi olan hocalara şans vermek istiyoruz. Genç hocaların yükselmesine vesile olmak istiyoruz. Bu yüzden içimize sinerek hocamızla güzel bir başlangıç yaptık.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Selçuk Şahin’in milli takımdaki görevine devam etmeyeceğini belirten Kulaksız, “Milli takım, çok önemli bir yer. Milli takımın hocalarının tam zamanlı takıma odaklanması gerekiyor.” dedi.

TRANSFER PLANI

Fatih Kulaksız, transfer dönemi için iyi bir planlama yaptıklarını ifade ederek, “Galatasaray’dan, Fenerbahçe’den veya Beşiktaş’tan oyuncu alma gibi bir zorunluluğumuz yok. Fırsat transferi olursa tercih ediyoruz. Kadronun yaş ortalamasını düşürmek istiyoruz. Satışı ile kulübe mali katkı sağlayacak oyuncular transfer etmek istiyoruz.” dedi. Ayrıca, hızlı karar almaları gereken mevkiler bulunduğunu ve bazı mevkiler için fırsat bekleyeceklerini de ekledi.

BERKE ÖZER’LE GÖRÜŞMELER

Kaleci Berke Özer’in takımdaki geleceğine de değinen Kulaksız, “Hocamız, takımda kalması için kendisi ile görüşme yaptı. Biz de kendisi ile yola devam etmek istiyoruz. Beklentilerimiz karşılayan bir teklif gelmedi. Kendisinden çok şey bekliyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

SELÇUK ŞAHİN’İN HEYECANI

Yeni teknik direktör Selçuk Şahin, Eyüpspor’dan teklif aldığında heyecanlandığını söyledi. “Eyüpspor’un bir kulüp felsefesi var. Bu felsefe bana da uyuyor. Burada olduğum için mutluyum. Bu takımın sorumluluğunu almak mutluluk verici.” diyen Şahin, takımının sorumluluğunu alarak, bu bayrağı daha ileriye taşımak istediğini ifade etti. Ayrıca, oyuncularıyla birlikte takımın geçen seneden daha iyi bir yere getirilmesi için çalışacaklarını belirtti.

GEÇEN SENEYİ GEÇME HEDEFİ

Eyüpspor’un önceki teknik direktörü Arda Turan ile iletişimde olduğunu dile getiren Selçuk Şahin, “Kendisi sürekli görüştüğüm bir arkadaşım. Sezon içerisinde de kendisini arayacağım.” şeklinde konuştu. 44 yaşındaki teknik adam, “Eyüpspor, geçen sene çok başarılı bir sezon geçirdi. Kadro planlamamız yapılıyor. Oyuncuya ihtiyacımız var. Transfer yapacağız.” diyerek geçen senenin üzerine çıkmayı hedeflediklerini tekrarladı.