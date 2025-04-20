Eyüpspor Sorumlusu Kerem Yavaş Açıklama Yaptı

MAÇ DÜZENİ VE HEDEFLER

Eyüpspor Sorumlusu Kerem Yavaş, Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, “3, 4 ve 5.’lik pozisyonları için aday sayısı fazlalaştı. Bu bakımdan kazansaydık gerçekten çok avantajlı duruma düşebileceğimiz bir müsabakaydı” şeklinde konuştu. Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Eyüpspor, Çaykur Rizespor’a deplasmanda 1-0 yenildi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Yavaş, “Bugün buraya kazanmak için gelmiştik, bunun için hazırlanmıştık. Çünkü kazandığımız takdirde, maç fazlasıyla da olsa bizi 3.’lük bekliyordu ve bu durum, ligin 31. haftası itibarıyla bizim için çok değerli olacaktı” dedi.

RİZESPOR’U ANALİZİ

Yavaş, ligin sonlarına yaklaşırken, “Ayrıca ligin boyu kısaldı. Artık maç zorlukları daha da fazlalaşıyor” diyerek 3, 4 ve 5.’lik pozisyonları için adayların arttığını belirtti. Rizespor için, “Rizespor kadro yapısıyla, teknik ekibiyle ve organizasyonuyla aslında bulunduğu yeri hak etmeyen bir ekip. Bu hafta itibarıyla onların burada olması sürpriz, tıpkı bizim burada olmamız gibi” şeklinde ifade etti. Maç planlarını ise “Maç planımızı birinci devre tamamıyla sahaya yansıttığımızı söyleyebiliriz. Ritmi düşük topa sahip olup, oyunu git gele götürmeden güvenli oyun kurup rakip sahaya yerleşip öyle hücum etmek istiyorduk” diyerek özetledi.

OYUN STRATEJİSİ

İlk devrede iyi bir 45 dakika geçirdiklerini vurgulayan Yavaş, “Bunu çoğu zaman başardık; sadece sonuçlandırma noktasında biraz yetersiz olduğumuzu düşünüyoruz. O kadar topa sahip olduktan sonra hücum anlamında daha etkili olabilirdik” dedi. İkinci devrede, “Beklediğimiz gibi başladı, sadece bir, iki basit top kaybından sonra rakibimizin iyi yaptığı kontra ataklardan bir pozisyon verdik. Onun dışında yine kontra atakları iyi savunduğumuzu düşünüyoruz” ifadesini kullandı. Son olarak, mağlubiyetlerinin hakimi olup olmadıklarını sorgulayan Yavaş, “Üzgünüz, mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Galibiyeti hak ettik mi o tartışılır” şeklinde sonlandırdı.