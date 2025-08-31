Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin

MAÇ SONU ANALİZİ

Teknik direktör Selçuk Şahin, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Eyüpspor’un performansından memnun olduğunu belirtti. Maç sonrası yaptığı basın toplantısında, “Her maça kazanmak için çıkan bir teknik adamım. Bu maça da kazanmak için gelmiştik. Ligin iyi takımlarından birine karşı oynadık. Avrupa maçının yorgunluğunun çıkacağını düşünerek planladık. Planlarımız çıktı. İyi pozisyonlar bulduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Şahin, takımının cesur ataklarının bazı kontra ataklara neden olduğunu, ancak genel olarak memnun olduğunu dile getirdi. “Burada 3 puan almak isterdim” diyen Şahin, “Kaybedebilirdik de ama sonuç olarak birer puan aldık. Genel olarak oyundan ve oyuncularımdan memnunum. Oyunu pasla çözen bir takım oluşturmak istiyorum. Başakşehir’i ne kadar koşturursak o kadar yoracağımızı düşünüyordum. Genel olarak planladığımız şeyler çıktı” şeklinde konuştu.

GALATASARAY MAÇI HAZIRLIKLARI

Eyüpspor, ligin 5. haftasında Galatasaray ile yapacakları maça odaklanıyor. Şahin, “Galatasaray maçı zor olacak. Galatasaray, ligin en flaş takımı. Çok iştahlılar, istekli oynuyorlar. Orada da aynı oyunu oynamaya çalışacağız” şeklinde düşüncelerini paylaştı. Topu rakibe vermeden oyunu sürdürmek istediklerini belirten Şahin, Galatasaray’ın iyi oyunculara sahip olduğunu vurguladı ve “Zor bir maç oynayacağız. Her sonuca açık bir maç olacak” ifadelerini ekledi.

KADRODAKİ EKSİKLİKLER

Sakatlıklar nedeniyle kadroda bazı eksiklikler yaşandığını dile getiren Selçuk Şahin, “Net bir oyuncu bulursak transfer hamlesi düşünmekteyiz” diyerek transfer olasılığına dikkat çekti.