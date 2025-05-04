Eyüpspor, Yenilgi İle Ayrıldı

Teknik Sorumlu Açıklamada Bulundu

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor’a 3-0 yenilerek hüsran yaşayan Eyüpspor’un teknik sorumlu Kerem Yavaş, “Maalesef istemediğimiz bir skorla buradan ayrıldık.” şeklinde konuştu. Yavaş, basın toplantısında hem Reeder Samsunspor hem de kendi takımları için kritik bir mücadele olduğunu vurgulayarak, “Samsunspor’un ligdeki konumunu koruması gerekliyken, biz de puan farkını 1’e düşürmek için buraya geldik. Bugün kazansaydık avantajı devam ettirecektik.” dedi.

Samsunspor’un Önemli Maçı

Karşılaşmanın ilk yarısına iyi başlangıç yaptıklarını kaydeden Yavaş, “Ancak lig boyunca iyi yaptığımız, ama son haftalarda sıkıntı yaşadığımız bir duran toptan gol yedik.” dedi. Yavaş, maçın 15. dakikasından itibaren oyunun kontrolünü yeniden ele aldıklarını, fakat ilk yarının sonlarında Samsunspor’un daha etkili olduğunu ifade etti. “Bütün ikili mücadeleleri onlar kazandı.” diyen Yavaş, ikinci yarıda yaptıkları değişikliklerin olumlu etki yarattığını ancak son vuruşlarda zayıf kaldıklarını da belirtti. “Kaçırdığımız penaltı enerjimizi etkiledi.” cümlesiyle mücadelede kaçırılan fırsatların önemine değindi.

Son Haftaların Zorluğu

Yavaş, ligde kalan 3 haftanın kendileri için zorlu geçeceğine dikkat çekerek, “Güncel performansımız da göz önüne alındığında işimizin kolay olmadığını söyleyebiliriz.” ifadesini kullandı. Her maçta 9 puan için sonuna kadar mücadele edeceklerine söz veren Yavaş, “Son haftaya kadar ilk 5 şansımızı sürdürmek isteyeceğiz.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.