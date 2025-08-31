Eyüpsultan’da 20 Yaşında Genç Öldü

YAŞANAN SİLAHLI SALDIRIYLA BİR GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Eyüpsultan’da 20 yaşındaki bir genç, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekiplerinin araştırmalarının devam ettiği belirtiliyor. Olay, dün gece saat 23.00 sularında Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN GÖRGÜ TANIKLARI ŞAHİTLİK ETTİ

İddiaya göre, 20 yaşındaki Mertcan Acar, Rüzgarlı Sokak’ta yürüdüğü esnada kimliği bilinmeyen saldırganlar tarafından açılan ateşle yaralandı. Çevredeki sakinler, olayın seslerini duyduktan sonra durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise yaralı genci hastaneye kaldırdı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz genç hayatını kaybetti. Olayı gören Efe Çömen, “Arkadaşımla yürüdüğümüz sırada parka doğru giden iki kişi bize doğru geldi. Beyaz tişörtlü biri iki el ateş etti. Ardından silah sesleri, bağırış ve küfürler geldi. Biz hemen binanın içine girdik. Onlar kaçtı ve biz de vurulan kişinin yanına gittik. Saldırganlar iki kişiydi. Birinin yüzünde maske vardı” şeklinde ifadelerde bulundu. Polis, olayın faillerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.