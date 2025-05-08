Eyüpsultan’da 5 Yaşındaki Çocuk Düşüp Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ GÜN VE YER

Eyüpsultan’da bir özel anaokulunun duvarına çıkan 5 yaşındaki çocuk dengesini kaybedip düşerek yaralandı. Yaralanan çocuğun babası, okulun gerekli önlemleri almadığını ifade ederek ihmalde bulunduğunu iddia etti. Çocuğun düşme anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, 2 Nisan tarihinde Eyüpsultan’daki özel anaokulunda gerçekleşti. İddiaya göre, 5 yaşındaki B.E.K., eğitim aldığı anaokulunun bahçesinde oynarken, demir korkuluğu bulunmayan duvarın üzerine çıktı. Ardından dengesini kaybederek yere düştü. Öğrencinin düştüğünü gören okul çalışanları, aileyi arayarak çocuğun salıncaktan düştüğünü bildirdi. Aile, bunun üzerine çocuğu hastaneye götürdü ve burada çocuğun yüzünde yaralanmalar tespit edildi.

BABA CİHAN KUVVET’İN AÇIKLAMALARI

5 yaşındaki çocuklarının düştüğüne inanmakta zorluk çeken anne ve baba, olayın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşarak anaokulunda şikayetçi oldu. Babası Cihan Kuvvet, yaşananları şu şekilde anlattı: “Buradan bir telefon geldi. Oğlunuz okuldayken kaza geçirdi diye bilgi geldi. Ben iş yerimden çıkıp buraya geldim. Çocuğu görür görmez hastaneye gittik. Hastanede müdahale edildi. Çocuğum 5 saat müşahede altında kaldı. Ondan sonra biz olayı araştırdık, ‘bu nasıl bir düşmedir’ dedik. Bize net bir bilgi verilmedi. Cuma günü kamera kayıtlarını istedik, vermediler.”

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Kuvvet, anaokulunun kendilerine yanlış bilgi verdiğini söyleyerek, “Öğretmene sorduğumuzda, pazartesi görünce izleyeceğimizi söylediler. Akşamında eşimle buraya gelerek buranın kaynak olmadığını, demirin buraya görsel amaçlı konduğunu gördük. Öğretmenlere bunu sorduğumuzda, pazartesi görünce izleyeceksiniz dediler. Pazartesi olayı izlediğimizde çocuğun buraya düşüp kendi başına çıkmaya çalıştığını gördük. Çocuğumun ağlama sesini duyarak o şekilde oradan alıyorlar. ‘Çocuğunuz oynarken kaydıraktan düştü’ dediler. Orada kauçuk bir zemin var. Biz oraya düştüğünü düşündük” şeklinde konuyu detaylandırdı.

OKULUN SORUMLULUĞU REDDEDİLDİ

Baba Kuvvet, okulun olay hakkındaki sorumluluğu kabul etmediğini belirterek, “Yarayı gördüğümüzde öyle bir durum olacağına kanaat getirmedik. Çocuğun alnında ve suratında derin bir yara ile tahribatlar vardı. Burnunun üstünde, gözünde morluklar oluşmaya başladı. Pazartesi günü konuyu okul yöneticileriyle paylaştık. Okul kamerasından izlediğimizde, durumla ilgili okulun söylediği şey, ‘Bu bizim ihmalimiz değil, tamamen çocuk kusurludur.’ Çocuğumun okul kaydını buradan sildirdik” diye ekledi.