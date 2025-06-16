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Eyüpsultan’da Dilenciye Operasyon Yapıldı

DİLENCİLERLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Eyüpsultan’da, vatandaşların hislerini sömüren bir dilencinin pazar arabasından 35 bin 985 TL ve 10 çeyrek altın bulundu. Eyüpsultan’da insanları dolandıran dilencilere karşı bir çalışma gerçekleştirildi. 14 Haziran 2025 Cumartesi günü Alibeyköy’de yapılan operasyonda, elinde mendil tutarak “durumum yok” diyerek para isteyen bir kadın takibe alındı.

KADIN DİLENCİNİN YAKALANMASI

Dilencilik yaptığı belirlenen kadının pazar arabasında ve taşıdığı poşetlerde önemli miktarda para ve 10 çeyrek altın tespit edildi. Toplamda 35 bin 985 TL nakit paraya ulaşıldı. S.M. adlı kadın, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca dilencilik yaptığı gerekçesiyle cezai işlem uygulanarak yakalandı. Kadın üzerindeki paralar, “mülkiyetin kamuya geçirilmesi” kararı doğrultusunda emniyet güçleri tarafından el konuldu.

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