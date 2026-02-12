Eyüpsultan’da Kuyumcu Soygununa Silahlı Müdahale

İSTANBUL’DA SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERAYA YANSIDI

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde, Yeşilpınar Mahallesi’nde bir kuyumcuyu hedef alan soygun girişimi anbean kaydedildi. Olay, kuyumcunun önüne ciple gelen dört silahlı şüpheliden birinin araçta beklerken, diğer üç kişinin içeri girmesiyle başladı. Kuyumcu Mustafa K. soygunu önlemek için karşılık verdiği anda arbede yaşandı.

SOYGUNCULAR KAÇARKEN ATEŞ AÇTI

Saldırganlar, kaçarken tabanca ile ateş açtı ve bu sırada Mustafa K. omzundan yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis olay yerine yönlendirildi. Yaralı olan Mustafa K., ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

‘YARALININ BİLİNCİ YERİNDEYDİ’

Olayı gören Abdullah Aksoy, “Biz çalışıyorduk bir ses duyduk. Dışarı çıktığımızda komşumuz olan kuyumcuya soygun girmişler. Karşılık verince ateş etmişler. Yaralanma olayı oldu. Adamların arabayla kaçtığını gördüm. Koştuk yardım etmeye çalıştık, ambulans çağırdık. Yaralının bilinci yerindeydi. Araba hızlı bir şekilde gitti.” şeklinde ifade etti.

KAMERADA YAKALANDILAR

Şüphelilerin soygun anı ve sonrasında kendilerini bekleyen araca binerek kaçışları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.