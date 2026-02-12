Eyüpsultan’da Kuyumcu Soygununa Silahlı Müdahale

eyupsultan-da-kuyumcu-soygununa-silahli-mudahale

İSTANBUL’DA SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERAYA YANSIDI

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde, Yeşilpınar Mahallesi’nde bir kuyumcuyu hedef alan soygun girişimi anbean kaydedildi. Olay, kuyumcunun önüne ciple gelen dört silahlı şüpheliden birinin araçta beklerken, diğer üç kişinin içeri girmesiyle başladı. Kuyumcu Mustafa K. soygunu önlemek için karşılık verdiği anda arbede yaşandı.

SOYGUNCULAR KAÇARKEN ATEŞ AÇTI

Saldırganlar, kaçarken tabanca ile ateş açtı ve bu sırada Mustafa K. omzundan yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis olay yerine yönlendirildi. Yaralı olan Mustafa K., ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

‘YARALININ BİLİNCİ YERİNDEYDİ’

Olayı gören Abdullah Aksoy, “Biz çalışıyorduk bir ses duyduk. Dışarı çıktığımızda komşumuz olan kuyumcuya soygun girmişler. Karşılık verince ateş etmişler. Yaralanma olayı oldu. Adamların arabayla kaçtığını gördüm. Koştuk yardım etmeye çalıştık, ambulans çağırdık. Yaralının bilinci yerindeydi. Araba hızlı bir şekilde gitti.” şeklinde ifade etti.

KAMERADA YAKALANDILAR

Şüphelilerin soygun anı ve sonrasında kendilerini bekleyen araca binerek kaçışları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bitlis’te Kar Yağışı Nedeniyle 62 Köy Yolu Kapandı

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle hayat zorlaştı; merkezde kar kalınlığı 15 santimetre, yüksek bölgelerde ise 35 santimetreye çıktı ve 62 köy yolu kapandı.
Gündem

YÖK Diş Hekimliği Eğitiminde Yeni Dönem Başlatıyor

Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı ile eşleşen yüksek lisans ve doktora programları sonlandırılacak. Uzmanlık dallarında değişiklik yaşanacak.
Gündem

MSB Haftalık Toplantısında Önemli Gelişmeler Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, Endonezya'ya askeri gemi satışıyla ilgili kesin bir anlaşmanın mevcut olmadığını duyurdu.
Gündem

Yılmaz Vural’dan Transfer Açıklaması ve Eleştiriler

Boşta olan teknik direktör Yılmaz Vural, Suudi Arabistan'dan bir takım ile transfer görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı. Bu gelişme, futbol dünyasında dikkat çekti.
Gündem

Dış Ticarette Aralık Ayında Yüzde 13 Artış Gerçekleşti

2025 Aralık ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 13 artarken, dış ticaret haddi 7,2 puanlık artışla 92,4 seviyesine ulaştı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.