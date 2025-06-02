Eyüpsultan’da Minibüs Yandı, İtfaiye Geldi

EYÜPSULTAN’DA YANGIN OLAYI

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde, cadde üstünde bir minibüste sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

OLAYIN DETAYLARI

Olay saat 23.00 civarında, Eyüpsultan Ordu Caddesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, minibüs aniden alev aldı. Durumun aciliyeti üzerine hemen itfaiye ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı.