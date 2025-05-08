Eyüpsultan’da Okul İhmali: 5 Yaşında Çocuk Yaralandı

İHMAL İDDİASI ve YARALANMA OLAYI

İstanbul Eyüpsultan’da bir özel anaokulunda 5 yaşındaki B.E.K., duvara çıkarken dengesini kaybedip düşerek yaralandı. Yaralı çocuğun babası, okulun gerekli önlemleri almadığını ve bu sebeple ihmalde bulunduğunu ifade ediyor. Olayın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. 2 Nisan’da meydana gelen bu olayda, çocuğun anaokulundaki oyun alanında demir korkuluk bulunmayan bir duvara çıktığı bilgisi veriliyor.

SALINCAKTAN DÜŞTÜ İDDİASI VE HASTANE SÜRECİ

Çocuğun düşüşünü gören okul çalışanları, aileyi arayıp “çocuğun salıncaktan düştüğünü” bildirdi. Bunun üzerine aile, çocuğu bir hastaneye götürdü. Hastanede, çocuğun yüzünde yaraların olduğu tespit edildi. Anne ve baba, çocuklarının düştüğüne inanamayarak güvenlik kamerası görüntülerine ulaşmaya çalıştı ve ardından okula şikayette bulundu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE YANLIŞ BİLGİLER

Olayı anlatan baba Cihan Kuvvet, okuldan kendilerine gelen bilginin yanıltıcı olduğunu belirtti. “Oğlunuz okuldayken kaza geçirdi” şeklinde bilgilendirildiğini söyleyen kuvvet, hemen hastaneye gittiğini ifade ediyor. “Olayın araştırılması gerektiğini düşündük, net bir bilgi verilmedi” diyor. Okulun, olayın görüntülerini vermediğini söyleyen baba, kameralarda çocuğun düştükten sonra kendi başına çıkmaya çalıştığını görünce yaşanan durumun gerçek yüzünü anladıklarını aktarıyor.

OKULUN SORUMLULUĞU REDDEDİLDİ

Baba Kuvvet, okul yönetiminin üstüne sorumluluk almak istemediğini ve çocuğun kusurlu olduğunu belirttiğini aktarıyor. Yaralanmayı gördüklerinde durumu kavrayamadıklarını, çocuğun alnında derin yaralar ile birlikte morluklar oluştuğunu belirtiyor. Pazartesi günü okul yöneticileriyle bir araya geldiklerinde, okulun verdiği yanıtın tatmin edici olmadığını ve çocuğunun okul kaydını sildirdiklerini ifade ediyor.