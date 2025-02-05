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Eyüpsultan’da Okul Müdürünü Öldürdü: Şok Sözler

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YARGILAMA BAŞLADI

Eyüpsultan’da 7 Mayıs 2024 tarihinde okul müdürü İbrahim Oktugan’ın odasında silahla vurularak öldürülmesine dair yargılama süreci başladı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu sanık Yousif K. (19) ile hayatını kaybeden İbrahim Oktugan’ın ailesi ‘müşteki’ sıfatı ile katıldı. Ayrıca, mahkemeye tutuksuz olarak yargılanan iki çocuk ile tutuksuz sanık Muhammed Günay G. de kendi avukatlarıyla birlikte bulundu.

OLAYIN SEBEBİ

Tutuklu sanık Yousif K. duruşmada yaptığı savunmada, “Amacım öldürmek değil yaralayıp korkutmaktı. Muhammed Günay Gündüz beni kışkırttı. Yoksa ben böyle bir şey yapmam, gidip öldürmem. Uyuşturucu madde kullanmam, kavgacı biri değilim. Okulda çok fazla ırkçılığa maruz kaldım. Kim kışkırtılsa bu olayı yapardı. Okuldan atıldığım iddiaları da yalan. Ben okuldan atılmadım, bu e-Okul sistemimde vardır, okulda beni gördüklerinde kapıyı açmadılar” diye konuştu.

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