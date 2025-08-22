Eyüpsultan’da Silahlı Saldırıda İki Tutuklama

OLAYIN DETAYLARI

Eyüpsultan’da bir kişinin evinin önünde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Olay, 7 Ağustos’ta Akşemsettin Mahallesi Heves Sokağı’nda meydana geldi. Muammer Öztürk (48), işe gitmek üzere 34 KOZ 634 plakalı aracını kullanırken, evinin önünde bir saldırıya uğradı. Saldırıya ilişkin asayiş ekipleri Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Çevredeki güvenlik kameraları incelendiğinde, silahlı saldırıyı düzenleyen şüphelinin M.T.U. (48) olduğu belirlendi. Saldırıyı kayda alan kişinin ise 18 yaş altındaki N.B.A. olduğu tespit edildi. Beylikdüzü’nde yakalanan iki şüpheli ve olayla bağlantılı olduğu düşünülen M.C.B., gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Saldırının, aralarında bir husumet olduğu bilgisi de elde edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından bu üç kişi adliyeye sevk edildi. M.T.U. ve N.B.A. tutuklanırken, M.C.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Bu silahlı saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki şüphelinin beraber yürüdüğü, saldırganın ateş açarak kaçtığı ve diğer zanlının bu anı cep telefonuyla kaydetmesi yer alıyor. Muammer Öztürk, saldırı anında ağır yaralı olarak Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak hayatını kaybetti.