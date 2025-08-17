Eyüpsultan’da Taksici Silahlı Saldırıya Uğradı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Eyüpsultan’da bir taksicinin uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandığı ve hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı’nda, 34 TBC 07 plakalı taksi sürücüsü olan Sefer Kaya henüz nedeninin belirlenmediği bir sebeple saldırıya uğradı. Olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

HASTANEDE MÜDAHALE

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kaya, acil sağlık hizmetleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen, Kaya hayatını kaybetti.

POLİS ÇALIŞMALARI VE PROTESTO

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Olayın ardından, taksiciler konvoy oluşturarak korna çalmak suretiyle saldırıyı protesto etti.