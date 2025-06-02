Eyüpsultan’da Tanker Çarpması, Ölümlü Kaza

TRAFİK KAZASI VE HAYATINI KAYBEDEN İSİM

Eyüpsultan’da, akaryakıt tankerinin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi’nde, Aykut D’nin kullandığı 34 BMG 550 plakalı akaryakıt tankeri, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Gedik’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle tankerin altında kalan Gedik, bir süre sürüklendi ve ağır yaralandı.

OLAYA MÜDAHALE VE SONUÇ

İhbarın üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gedik’i hastaneye kaldırdı, ancak burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gedik’in cesedi, olay sonrası gerçekleştirilen incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Tankerin sürücüsü Aykut D, polis ekiplerince gözaltına alındı.