Eyüpsultan’da Tanker, Yayaya Çarptı: 1 Ölü

KAZA DANIŞMANI YAKIT TANKERİ İLE YAYA ÇARPIŞTI

Olay, Eyüpsultan’da meydana geldi. Bir yakıt tankeri, karşıdan geçmeye çalışan bir adama çarptı ve kazada ağır yaralanan adam yaşamını yitirdi. Kaza, saat 16.00 civarında İstanbul Eyüpsultan Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi’nde gerçekleşti.

KAZA ANINDA TANIKLARIN İFADELERİ

İddiaya göre, Aykut Demirol’un kullandığı 34 BMG 550 plakalı yakıt tankeri, yoldan geçmeye çalışan Ahmet Gedik’e çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan Gedik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS ARAŞTIRMASI DEVAM EDİYOR

Kazanın ardından, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Tankerin sürücüsü olan Aykut Demirol, ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Olayla ilgili detaylar üzerinde çalışmalar sürüyor.