Eyüpsultan’da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

OPERASYONLA TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eserleri yurtdışına satmak amacıyla müşteri arayan bir şebekeye operasyon düzenledi. Üç ayrı adrese yapılan bu baskında, Roma dönemine ait 2 metre uzunluğunda ve 15 santimetre genişliğinde 1.200 yıllık deri üzerine altın yazma Tevrat, 550 Antik Yunan Pontus Amisos dönemine ait sikke ile 51 Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi. Operasyon sırasında Tevrat’ı 1.5 milyon dolara satmaya teşebbüs eden 3 şüpheli ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı.

ŞEBEKE HAKKINDA TAKİP YÜRÜTÜLDÜ

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığı yapan iki şebekeyi yakından takip etti. Şüphelilerin elindeki tarihi eserleri yurtdışına satmak için müşteri bulduklarına dair bilgilere ulaşan ekipler, operasyon için hazırlıklarını tamamladı. 20 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Roma dönemine ait Tevratın yanı sıra, 2 tokmak, 1 muhafaza kutusu, Antik Yunan dönemine ait 550 sikke, Bizans dönemine ait 51 sikke, 15 obje ve 2 yüzük ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan 6 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra adli işlemler için adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan bu şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öğrenilen bilgilere göre, şüpheliler, ele geçirilen Tevrat’ı 1.5 milyon dolara satmayı planlıyorlardı.