Eyüpsultan’da Yangın Çıktı, Hasar Var

YANGININ SEBEBİ HENÜZ BELİRSİZ

İstanbul Eyüpsultan’da bir iki katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Olay sonucunda dairedede maddi hasar oluştu. Yangın, saat 14.30 civarlarında Eyüpsultan Nişancı Mahallesi 1. Manolya Sokak üzerinde yaşandı.

VATANDAŞLAR DURUMU HABER VERDİ

Olay sırasında dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın mahalline ulaşan itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yangın esnasında sokakta yaşanan panik, itfaiye ekiplerinin etkin müdahalesi ile kısa sürede sona erdi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın sırasında can kaybı veya yaralanma yaşanmaması sevindirici bir durum oldu. Ancak, yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak inceleme devam ediyor.