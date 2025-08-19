Eyüpsultan’daki Taksici, Saldırıda Öldü

SON KAÇIŞIN GÖRÜNTÜLERİ

Eyüpsultan’da taksi şoförü Sefer Kaya, yaşadığı silahlı saldırıdan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Muhammed E.İ., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunda, “Hasmıma benzettim o yüzden ateş ettim” dediği öğrenildi. Aynı zamanda, şüphelinin olay sonrası sokakta kaçtığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı bildirildi. Tüm işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Muhammed E. İ. tutuklandı.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, 16 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Eyüpsultan, Kemerburgaz Mahallesi’nde meydana geldi. Sefer Kaya, 34 TBC 07 plakalı taksisiyle Selanik Bulvarı’na geldiğinde, henüz bilinmeyen sebeplerle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda Kaya, kanlar içinde kaldı ve saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Yoldan geçenler, bir yandan yardım etmeye çalışırken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

TUTUKLANMA VE ARAŞTIRMA SÜRECİ

Sağlık ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelerek ağır yaralı taksi şoförü Kaya’ya hemen ilk müdahaleyi yaptıktan sonra en yakın hastaneye kaldırdı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kaya yaşamını yitirdi. Polis, saldırının gerçekleştiği yerde güvenlik önlemleri alarak detaylı inceleme başlattı. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro ekipleri ile Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması neticesinde, olaya karıştığı değerlendirilen bir kişi yakalandı ve bu kişi Muhammed E. İ. olarak belirlendi.

KAMERALARDAN KAYITLAR

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli Muhammed E. İ.’nin ifadesinde, “Ekibe ben yolda duruyordum. Yanımda bir taksi durdu. İçindekini hasmıma benzettim. O yüzden ateş ettim.” dediği öğreneldi. Ayrıca, şüphelinin olay sonrası cep telefonunu kırdığı bilgisine de ulaşıldı. Tüm işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer taraftan, Muhammed E. İ.’nin cinayetin ardından kaçtığı anlar güvenlik kamerasında kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin sokakta hızla koştuğu gözlemleniyor.