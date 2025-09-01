Eyüpsultan, İmar Planı Üzerine Eylem

YAŞANAN EYLEMİN NEDENİ

Karadolap Mahallesi sakinleri, yeni imar planının ardından hak kaybı yaşadıklarını öne sürerek Eyüpsultan Belediyesi önünde protesto gösterisi düzenledi. Toplanan grup, “Rezerv yapı alanına hayır” yazılı pankartlar taşıyarak, belediyeye karşı sloganlar attı. Eylemde temsilci olarak konuşan Cihan Yerdak, mevcut 500 bağımsız bölümün bulunduğu bölgede, yapılacak yeni projeyle 578 konut üretileceğini fakat bunun maliyetinin nasıl karşılanacağı ve hak sahiplerinden ne kadar ücret alınacağı gibi konularda belirsizliklerin ortaya çıktığını ifade etti.

İTİRAZ VE TALEPLER

Yerdak, emsal değerinin gözden geçirilmesi amacıyla tadilat planına itiraz ettiklerini belirterek, “25 Kasım 2024 tarihli İBB Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Mesken Şube Müdürlüğü’nün görüşüne göre, uygulama imar planı tadilatı incelendiğinde yüzde 43’lük kamu hizmet alanı ayrıldığı görülmektedir. Ancak bu alan içinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında olmayan yüzde 3’lük belediye hizmet alanı da bulunmaktadır. Bu, kurum görüşüne aykırıdır. Bu sebeple plana itiraz ediyoruz” dedi. Ayrıca, bölgedeki yeşil alanın 3 bin 159 metrekare olarak ayrıldığını belirten Yerdak, bu alanın artırılmasını talep ettiklerini de aktardı. Emsal artışının imar parsellerinin birleştirilmesiyle zor hale geldiğini, yollarla ayrılmış parsellerin birleştirilmesinin mümkün olmadığını belirten Yerdak, bu nedenle tadilat planına itiraz ettiklerini kaydetti.

BELEDİYEDEN CEVAP

Eyüpsultan Belediyesi Başkan Vekili Yılmaz Turan, mahalle halkının projeyi yanlış anladığını ifade ederek, “Orası uzun yıllardır gecekondu alanı. İmar olmadığı için bir gelişme olmadı. Evler ilk yapıldığı haliyle kaldı. Burada kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Vatandaşlarımız evlerini yenileyebilecek ya da belediyeyle ortak proje geliştirip evlerine geçebilecek. Ancak vatandaşlarımız imar planını rezerv alan uygulamasıyla bir tuttu. Aslında bunlar birbirinden bağımsız konular. Bizim bunu anlatmamız lazım” şeklinde konuştu.