Eyüpsultan Marketi’nde Deprem Anı Kaydedildi

DEPREM ANINDA RAFLAR SALLANDI

İstanbul Silivri’de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Eyüpsultan’daki bir market içerisinde rafların sallandığı anlar kaydedildi. Deprem esnasında raflardaki ürünlerin yere düştüğü ve marketteki vatandaşlar ile çalışanların panik içinde dışarıya kaçtığı görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

PANİK DOLU ANLAR KAMERADA

Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, Eyüpsultan’ın Defter Mahallesi’ndeki bir markette de etkisini gösterdi. Rafların sallanmasının yanında, markete alışveriş yapmak amacıyla gelenlerin büyük bir panik ile dışarı çıktığı gözlemlendi. O anlar, deprem anının yarattığı korkunun da etkisiyle güvenlik kamerasına kaydedildi.