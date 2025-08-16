Eyüpsultan Su Kesintisi Açıklandı

EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Eyüpsultan’da su kesintisi ile ilgili bilgiler açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 16 Ağustos günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını bildirdi. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte İSKİ’nin 16 Ağustos tarihindeki su kesintisi saatleri…

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA DETAYLARI

Kesintiden etkilenen mahalle Emniyettepe Mahallesi olarak belirlendi. Arıza açıklaması ise, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” şeklinde ifade edildi. Su kesintisinin başlama tarihi 16.08.2025 saat 12:44:47, tahmini bitiş tarihi ise 16.08.2025 saat 17:00 olarak duyuruldu. Detaylı bilgi almak isteyenler ALO 185 hattını arayabilir.