Eyüpsultan Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 16 Nisan günü su kesintisi yaşanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından bu kesintinin gerçekleşeceği yerler paylaşıldı. Eyüp Merkez Mahallesi, bu kesintiden etkilenen mahalleler arasında bulunuyor.

SU KESİNTİSİ DETAYLARI

Arıza açıklaması olarak, “İçme suyu sistemlerimizde yapılan bakım-onarım çalışmaları” bildirildi. Su kesintisi 16 Nisan 2025 tarihinde saat 17:04’te başlayacak ve tahmini olarak 19:00’da sona erecek. Eyüpsultan halkı, su kesintisi süresince düzenli olarak güncel bilgiler almak için İSKİ ile iletişime geçebilir. Detaylı bilgi için ALO 185’i aramaları öneriliyor.

Bu süreçte kesintinin etkilerini azaltmak için su tasarrufu yapmaları önemlidir. İSKİ, su altyapısındaki bakım-onarım çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirerek su hizmetlerini iyileştiriyor.