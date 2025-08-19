Eyüpsultan Su Kesintisi Bilgisi Paylaşıldı

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Eyüpsultan’da su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşılmaya başlandı. İSKİ, İstanbul’da yaşanacak olan su kesintilerinin detaylarını açıkladı. 19 Ağustos’ta gerçekleşecek kesinti nedeniyle birçok vatandaş su durumunu araştırıyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA AÇIKLAMASI

Etkilenen mahalle Çırçır Mahallesi olarak duyuruldu. Arıza açıklamasında, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” şeklinde bilgi verildi.

SU KESİNTİSİNİN BAŞLANGIÇ VE TAHMİNİ BİTİŞ TARİHLERİ

Su kesintisi 19 Ağustos 2025 tarihinde saat 15:08’de başlayacak ve 16:30’da sona ermesi planlanıyor. Vatandaşlar, detaylı bilgi almak için ALO 185 iletişim hattını kullanabilir.