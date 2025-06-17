Eyüpsultan Su Kesintisi Detayları Açıklandı

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Eyüpsultan’da yaşanacak su kesintisine dair bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 17 Haziran günü bazı ilçelerde su kesintisinin gerçekleşeceğini bildirdi.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Etkilenen mahalle arasında Akşemsettin yer alıyor. Tarafından yapılan açıklamaya göre, içme suyu hatlarında meydana gelen bir arıza nedeniyle 600 mm çaplı ana isale hattında sorun yaşanıyor. Kesintinin başlayacağı tarih 17 Haziran 2025, saat 08:55 olarak belirlenmişken, tahmini bitiş tarihi ise 18 Haziran 2025, saat 01:00 olarak öngörülüyor.

Detaylı bilgi almak isteyenler ALO 185 telefon hattını arayabilir.