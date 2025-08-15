Haberler

Eyüpsultan Su Kesintisi Duyuruldu

EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ DUYURUSU

İstanbul’da su kesintileriyle ilgili bilgiler paylaşıldı. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, 15 Ağustos’ta su kesintisi yaşanacak ilçeler arasında Eyüpsultan yer alıyor. Su kesintisinin ne zaman sona ereceği ise merak ediliyor.

SU KESİNTİSİ MAALETLERİ VE TARİHLERİ

İSKİ tarafından yapılan duyuruda Eyüpsultan’da su kesintisinden etkilenen mahallelerin başında Alibeyköy Mahallesi yer alıyor. Arıza açıklaması TEİAŞ enerji kesintisi olarak belirtiliyor. Su kesintisi 15 Ağustos 2025 tarihinde saat 15:58’de başlayacak ve tahmini olarak 18:00’de sona erecek.

Detaylı bilgi almak isteyenler için ALO 185 çağrı merkezi hizmet vermektedir.

ÖNEMLİ

Haberler

Yalova’da Arazi Yangınları Kontrol Altında

Yalova'da başlayan ve Çınarcık ile Çiftlikköy ilçelerine yayılan arazi yangınları, AFAD ve itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlandı.
Haberler

Düzce’de Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Düzce'de evinde ölü bulunan İsa Şahin'in cinayet şüphesiyle aranan E.K. tutuklandı. İncelemeler, Şahin'in vücudunda kesiklerin bulunduğunu ortaya koydu.

