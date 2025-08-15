Eyüpsultan Su Kesintisi Duyuruldu

EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ DUYURUSU

İstanbul’da su kesintileriyle ilgili bilgiler paylaşıldı. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, 15 Ağustos’ta su kesintisi yaşanacak ilçeler arasında Eyüpsultan yer alıyor. Su kesintisinin ne zaman sona ereceği ise merak ediliyor.

SU KESİNTİSİ MAALETLERİ VE TARİHLERİ

İSKİ tarafından yapılan duyuruda Eyüpsultan’da su kesintisinden etkilenen mahallelerin başında Alibeyköy Mahallesi yer alıyor. Arıza açıklaması TEİAŞ enerji kesintisi olarak belirtiliyor. Su kesintisi 15 Ağustos 2025 tarihinde saat 15:58’de başlayacak ve tahmini olarak 18:00’de sona erecek.

Detaylı bilgi almak isteyenler için ALO 185 çağrı merkezi hizmet vermektedir.