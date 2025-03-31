Eyvah Eyvah Filmi Hakkında Her Şey

YENİDEN TELEFİZYONA GELİYOR

İzleyicileri ekrana çeken “Eyvah Eyvah” filmi, beyaz perdedeki macerasının ardından televizyon ekranlarına taşınıyor. Filmle ilgili olarak, “Eyvah Eyvah” konusunun ne olduğu, “Eyvah Eyvah” oyuncularının kimler olduğu ve “Eyvah Eyvah” özetinin neler içerdiği gibi bilgiler araştırılıyor.

HÜSEYİN’İN AŞK HİKAYESİ

Hüseyin, klarnet tutkusuyla yanıp tutuşan, saf ve iyi kalpli bir yörük gencidir. Çanakkale’nin Geyikli Beldesi’nde, ninesi ve dedesiyle yaşayan bu genç, klarnete ek olarak, hemşire Müjgan’a da büyük bir aşık. Müjgan ile ve müzikle dolu bir hayat sürerken, ansızın bir yolculuğa çıkma zorunluluğu doğar. Bu beklenmedik yolculuk, hem Hüseyin’in hem de çevresindeki herkesin yaşamını köklü bir şekilde değiştirecektir. Bu değişim İstanbul’da şarkıcılık yapan Firuzan’ı da etkileyecektir.

FILMIN KADROSU VE ÇEKİM MEKANLARI

2010 yapımı olan “Eyvah Eyvah” filmi, çekimleri Çanakkale’nin Geyikli Beldesi ve Bozcaada’da gerçekleştirildi. Bu etkileyici mekanlar, filmin sıcak ve samimi atmosferine katkıda bulunarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Filmde Ata Demirer, Demet Akbağ, Salih Kalyon, Meray Ülgen, Bülent Şakrak, Tanju Tuncel, Hande Dane, Şehsuvar Aktaş, Bican Günalan, Özge Borak, Alican Yücesoy ve Can Kahraman gibi ünlü isimler yer alıyor.