Eyyübiye’de 2 Ton Küflenmiş Lokum

ŞANLIURFA’DA KÜFLENMİŞ LOKUM ELE GEÇİRİLDİ

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki bir iş yerinde, 2 ton küflenmiş ve tüketim tarihi geçmiş lokum bulundu. Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kontroller sırasında bu ürünlere ulaştı ve imha edilmek üzere el koydu.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

İşletme sahibi hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Açıklamada, “Halk sağlığını tehdit eden hiçbir ürüne asla müsamaha gösterilmeyecek” ifadesi kullanıldı. Bu durum, Eyyübiye Belediyesi’nin gıda güvenliği konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.