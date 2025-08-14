Haberler

Eyyübiye’de Kavga, Üç Yaralı Var

ŞANLIURFA’DA KAVGA

Şanlıurfa’da, komşular arasında çıkan ve polisin biber gazı ile copla müdahale ettiği bir kavgada 3 kişi yaralanıyor. Olay, öğle vakti Eyyübiye Mahallesi’nde gerçekleşiyor.

KOMŞULAR ARASINDA TARTIŞMA

Aynı sokakta oturan iki grup arasında çıkış nedenleri belirsiz bir tartışma oluşuyor. Tarafların yakınlarının da müdahil olmasıyla büyüyen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşüyor. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, biber gazı ve cop kullanarak kargaşayı sona erdiriyor.

Kavga sırasında yaralanan 3 kişi ambulans ile hastaneye sevk ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılıyor.

