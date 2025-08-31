Haberler

Eyyübiye’de Kayıp Kişi Ölü Bulundu

KİŞİ EVİNDE HAREKETSİZ BULUNDU

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de, kendisinden bir süredir haber alınamayan 50 yaşındaki C.Ö. evinde ölü olarak bulundu. Olay, C.Ö.’nün yakınlarının durumu fark etmesiyle gündeme geldi.

C.Ö.’nün yalnız yaşadığı evine giden yakınları, burada C.Ö.’nün hareketsiz yattığını gördü. Hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine ulaşan polis ekipleri güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekipleri de müdahale ederek şahsın durumunu değerlendirdi. Yapılan kontrollerin sonucunda C.Ö.’nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

OTOPSİ İÇİN MORGDA

C.Ö.’nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

