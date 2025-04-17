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Eyyübiye’de Kaza: 4 Yaralı, Soruşturma Başlatıldı

TRAFFIC ACCIDENT IN ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, Eyyübiye ilçesi Akçakale Caddesi üzerinde, 800 Yataklı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında yaşandı.

COLLISION DETAILS

Sürücüleri tespit edilemeyen 42 ASJ 548 plakalı otomobil ile 06 AS 549 plakalı kamyonet çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, ekiplerin yönlendirmesiyle araçlardan çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi.

INVESTIGATION UNDERWAY

Yaralıların ilk tedavileri olay yerinde yapıldıktan sonra, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

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