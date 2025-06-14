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Eyyübiye Tarım Ekipleri Karekod Uyarısı Yaptı

GIDA İŞLETMELERİNE UYARI

Eyyübiye İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, gıda işletmeleri için 28 Temmuz’dan itibaren zorunlu hale gelecek karekod uygulaması hakkında uyarılarda bulundu. İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması Usul ve Esasları”nın kamuoyuna 29 Mayıs 2025’de duyurulduğu tekrar belirtildi.

KAREKOD UYGULAMASININ DENETİMİ

Bu kapsamda, ekiplerin gıda işletmelerini denetlemek için çalışmalar yürüttüğü ifade edildi. İşletmelere, karekod uygulamasının 28 Temmuz’da zorunlu hale geleceği hatırlatılıyor. Bu uygulamanın, gıda güvenliğini artırma ve izlenebilirliğini sağlama amacı taşıdığı vurgulanıyor.

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