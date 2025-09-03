Eyyüp Kadir İnan, CHP’yi eleştirdi

TÜRKİYE’NİN GÜCU VE TARİHİ SÜREÇLER

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP’nin dar kadrocu anlayışla rantçıların etkisinde kıvrandığını vurguladı. İnan, “Yıllarca bu partiye emek vermiş isimler bir kalemde siliniyor, yol arkadaşlarını bile kapı önüne koyuyorlar” dedi. “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programı kapsamında Van’a gelen İnan, sabah saatlerinde parti yöneticileriyle bir araya geldi. Sonrasında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve merkez ilçe teşkilatları ile buluştu.

HASSAS SÜREÇLERDE SORUMLULUK

Burada yaptığı açıklamada İnan, Türkiye’nin tarih boyunca birçok zorlukla karşılaştığını dile getirdi. Terörün bu coğrafyada yarattığı tahribatı hatırlatan İnan, “Son dönemde ülkemizde yeni bir sürece girdik. Türkiye’nin istikbal yürüyüşünde bu hayırlı sürece katkı veren herkes ismini tarihe yazdıracaktır” şeklinde konuştu. Ancak bu önemli konunun gündem dışı meselelerle sulandırılmasının ağır bir vebal taşıdığını belirtti. Sorumsuz davrananların, onların bu dikkatli ve kararlı tavrını anlamakta zorlandığını da ifade etti.

BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

İnan, “Biz Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla 86 milyonun emanetini taşıyoruz” diyerek, bu emaneti leke sürmeden korumak için gayret ettiklerini söyledi. “Bu milletin iradesini hiçbir karanlık oda, hiçbir taşeron örgüt teslim alamaz” ifadeleriyle birlik vurgusu yaptı. Kardeşlik ruhunun canlı kaldığını dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirilerine de devam eden İnan, “Kendisinin belirlediği özgür bir gündemi yok” dedi. Özel’in suça bulaşmış kişiler tarafından rehin alındığını iddia etti. İnan, “Odalarından çıkarken izin almak zorunda kalıyor” diyerek, özgürlüğünün kısıtlandığını belirtti. Ayrıca Özel’in yargı mensuplarını tehdit etmek için gittiği şehirlerin bulunduğunu belirtti.

SİYASETİN SEVİYESİ VE CHP’NİN İÇ DURUMU

İnan, CHP Genel Başkanı’nın artık siyasetin değil, “hızla psikiyatri biliminin konusu haline geldiğini” öne sürdü. “Biz işimize bakacağız” diyerek bu seviyesiz siyaset anlayışına kapılmayacaklarını vurguladı. CHP’nin şu anda rantçıların etkisinde kaldığını ifade eden İnan, “Yıllarca bu partiye emek vermiş isimler bir kalemde siliniyor” dedi. Buna örnek olarak, dünkü ihraç kararını gösterdi ve CHP’nin içine düştüğü çelişkileri gözler önüne serdi.