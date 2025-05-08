Eyyüp Kadir İnan, İmamoğlu’nu eleştirdi

İMAMOĞLU’NUN BELGESİNE TEPKİ

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP’nin İstanbul Beyazıt Meydanı’nda düzenlediği mitinge karşı sert eleştirilerde bulundu. İnan, “İmamoğlu’nunki milyonlarca gencin hakkına girdiği, hile ve aldatmacayla alınmış sahte bir belgedir” ifadelerini kullandı.

BİLİMSEL KURUMLAR VE TARİHİ MEKANLAR

İnan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İstanbul Üniversitesi, bu ülkenin en köklü ve en itibarlı ilim yuvasıdır. Beyazıt Meydanı ise taşıdığı tarih ve mücadeleyle İstanbul’un vicdanıdır. Ne İstanbul Üniversitesi, diploma sahteciliğiyle adını lekeleyen bir ismi bünyesinde taşır ne de Beyazıt Meydanı, CHP’nin şaibeye boğulmuş bir figüre siyasi aklama alanı olur” dedi.

EĞİTİM HAKKINA VE İHTİYAÇ DUYANLARA SESLENİYOR

İnan, Beyazıt Meydanı’nın eğitim hakkının gasp edildiği öğrencilerin sesi olduğunu vurguladı. “Bugünkü mitingde bulunan gençlerin, hatta CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in diploması emek ve alın teriyle alınmış birer üniversite diploması olabilir” derken, İmamoğlu’nun belgesinin, gençlerin haklarına müdahale ettiği ve sahtelik içerdiğini belirtti. İnan, “CHP eğer bu şahıs için bir miting yapacaksa adres bellidir: Girne Amerikan Üniversitesi’nin önü” diyerek sözlerini tamamladı.