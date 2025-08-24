Eyyüp Kadir İnan, İstismara Sert Tepki!

AK PARTİ’DEN İSTİSMARA SERT TEPKİ

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, son zamanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve Ak Parti isminin kötüye kullanılmasıyla ilgili sert bir açıklama yaptı. İnan, bu istismarcıların şahsi menfaatleri için parti ismini kullandıklarını vurguladı.

SERT MESAJLAR

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 ekranında İnan’ın özel açıklamasını aktardı. İnan, “Son dönemde bazı kişi ve grupların, Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın ve partimizin ismini istismar ederek kendi şahsi menfaatleri için kullandıkları görülmektedir. Bu durum karşısında partimizin tavrı nettir. İster insan, ister avukat, müteahhit ya da benzeri meslek gruplarından olsun, Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın veya partimizin adını kullanarak menfaat sağlamaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Bakanlarımız ve partililerimizle çekilen fotoğrafları kullanıp, ‘Arkamda bakan var, parti var’ diyerek halkı kandırmaya çalışanlarla etkin bir şekilde mücadele edeceğiz” ifadelerini dile getirdi.