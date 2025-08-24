Haberler

Eyyüp Kadir İnan, İstismara Sert Tepki!

AK PARTİ’DEN İSTİSMARA SERT TEPKİ

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, son zamanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve Ak Parti isminin kötüye kullanılmasıyla ilgili sert bir açıklama yaptı. İnan, bu istismarcıların şahsi menfaatleri için parti ismini kullandıklarını vurguladı.

SERT MESAJLAR

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 ekranında İnan’ın özel açıklamasını aktardı. İnan, “Son dönemde bazı kişi ve grupların, Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın ve partimizin ismini istismar ederek kendi şahsi menfaatleri için kullandıkları görülmektedir. Bu durum karşısında partimizin tavrı nettir. İster insan, ister avukat, müteahhit ya da benzeri meslek gruplarından olsun, Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın veya partimizin adını kullanarak menfaat sağlamaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Bakanlarımız ve partililerimizle çekilen fotoğrafları kullanıp, ‘Arkamda bakan var, parti var’ diyerek halkı kandırmaya çalışanlarla etkin bir şekilde mücadele edeceğiz” ifadelerini dile getirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Düzce’de Berber Barış Kahya, Vinçle Tıraş Yaptı

Düzce'de berber Barış Kahya, yeni dükkanının açılışında ilginç bir etkinlik düzenledi. 20 metre yükseklikteki vinç sepetinde müşterisini tıraş ederek dikkatleri üzerine çekti.
Haberler

Demre’de Düşen Kişi Hastaneye Gönderildi

Demre'de 60 yaşındaki E.D.'nin ayağı kırıldı. Sahil güvenlik ekipleri, kadını deniz yoluyla hastaneye taşıdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.