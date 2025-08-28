Eyyüp Kadir İnan, Özgür Özel’e tepki

TEPKİ GÖSTERİLEN AÇIKLAMALAR

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yargıya yönelik eleştirilerine karşı çıktı. İstanbul’da gerçekleşen mitingde yapılan açıklamaların ardından İnan, sosyal medya aracılığıyla bir tepki gösterdi.

ÖZEL’İN PROFİLİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İnan, Özgür Özel’in ifadelerinin “tükenmişlik göstergesi” olduğunu belirtti. Açıklamasında, “Yargıya meyhane diliyle meydan okumak, siyasetin değil tükenmişliğin göstergesidir. Özgür Özel, Silivri rantçılarına rehin düşmüş bir genel başkan. Gün içinde saatlik ruh değişimleri yaşayan, geceleri yalnız kalınca çocuk gibi ağlayan bir profil” diye değerlendirdi. Ayrıca, “Şaibeli kongreden çıkıp şaibeli isimlerin sözcülüğünü yapması da şaşırtmıyor. Acı bir tablo” ifadesini kullandı.