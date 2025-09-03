Eyyüp Kadir İnan, Türkiye Yüzyılı’nı anlattı

YATIRIMLARDA YENİ DÖNEM

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, bir zamanlar ulaşılması imkansız denilen dağlarda artık milli yatırımların yükseldiğini vurguladı. İnan, “Bir zamanlar ‘çıkılamaz’ denilen sınır hattında, bugün Türk bayrağı en yüksek gururla dalgalanıyor” dedi. “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programı çerçevesinde Van’a gelen İnan, burada parti yöneticileriyle bir araya geldi ve daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU

Türkiye Yüzyılı’nın sadece siyasi bir slogan olmadığını ifade eden İnan, bu vizyonun Van sokaklarında çocukların güvenli bir şekilde oynayabilmesi ve gençlerin umut bulabilmesi anlamına geldiğini belirtti. “Biz buradayız. Çünkü Van, bu vizyonun en önemli şehirlerinden biri. Türkiye’nin ikinci yüzyılına girerken ana gayemiz büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuzu hayata geçirmek” diyen Genel Sekreter, “Bu amaçla Türkiye Yüzyılı buluşmaları düzenleyerek terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere pek çok alandaki projeleri vatandaşlarımıza anlatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin istikrarsızlık kuşağıyla çevrelenmeye çalışıldığını açıkça belirtirken İnan, “Gazze’deki soykırımın failleri artık niyetlerini gizleme gereği dahi duymuyor. Ne yapılmaya çalışıldığının bilincindeyiz. Kuşatma girişimlerini delecek güce sahibiz. Ülkemizi içeride zayıflatmak ve dışarıda hırpalamak isteyen politikalara karşı duruyoruz” dedi. Bu kapsamda, sınırların ötesinde de barış, güvenlik ve istikrar oluşturma kararlılığını yineledi.

TERÖRSÜZ GELECEK HEDEFİ

İnan, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunun önemli noktalarından birinin terörsüz bir ülke olmasının altını çizerken sözlerine şöyle devam etti: “Yakın zamanda terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yepyeni bir sayfa açıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu davanın yükünü yıllardır taşıyor. O, bu milletin geleceğini dert edinen, her anını bu amaçla harcayan bir dava adamı. Bir zamanlar ‘girilemez’ denilen dağlarda milli yatırımlar yükseliyor, ‘çıkılamaz’ denilen sınır hattında Türk bayrağı gururla dalgalanıyor. Van’dan yükselen ses, sadece bu şehre değil, tüm Türkiye’ye umut veriyor. Bugün geleceğimize daha umutla bakıyoruz ve terörsüz bir Van, terörsüz bir Türkiye hedefliyoruz. İşte bu hedeflerimizi sizinle paylaşmak için buradayız. İstişare etmek için geldik. Notlarımızı genel merkezimize döndüğümüzde Cumhurbaşkanımızla paylaşacağız.”