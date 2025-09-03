Eyyüp Kadir İnan, “Yatırımlar Artık Yükseliyor” dedi. AK Parti’nin Hedefi “Terörsüz Türkiye”. “Güçlü Türkiye” Vizyonu İnan’la Gerçekleşecek

EYYÜP KADİR İNAN’DAN VAN’DA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Van’a yaptığı ziyarette önemli mesajlar verdi. “Bir zamanlar girilmez denilen dağlarda artık milli yatırımlarımız yükseliyor. Bir zamanlar çıkılamaz denilen sınır hattında bugün Türk bayrağı en yüksek gururla dalgalanıyor. Buradan, Van’dan yükselen ses, sadece bu şehre değil, tüm Türkiye’ye umut veriyor.” sözleriyle şehrin ve ülkenin geleceğine dair olumlu bir tablo çizdi. İnan, Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli Konferans Salonunda düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” toplantısına katıldı ve tüm İslam aleminin Mevlit Kandili’ni kutladı. Ayrıca, AK Parti’nin en büyük aile olduğunu vurguladı.

GÜÇLÜ TÜRKİYE VİZYONU

İnan, “Türkiye sevdasıyla yanan, ülkeye hizmet tutkusuyla çalışan, ‘önce ülkem ve memleketim’ diyen herkes bizim tabii üyemizdir.” diyerek, AK Parti ruhunu daha ileri taşımak için çalıştıklarını dile getirdi. Garibanın elinden tutmak, yetimin başını okşamak ve yoksulun derdine derman olmak için siyasete atılan kadrolara sahip olduklarını belirten İnan, AK Parti’nin halkla hizmeti Hakk’a hizmet olarak gördüğünü kaydetti. “AK Parti bugün siyaset yapma ve devleti yönetme hususunda Türkiye’nin en iyi, en tecrübeli, en bilgili ve birikimli kadrolarına sahiptir.” ifadeleriyle partinin güçlülüğünü ortaya koydu.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNDA AMAÇ

İnan, partinin içinde gençlerin bakanlık, milletvekilliği ve belediye başkanlığı gibi önemli görevlerde yer bulduğuna dikkat çekerek, “Türkiye Yüzyılı”nın sadece bir slogan olmadığını belirtti. “Biz buradayız çünkü Van bu vizyonun en önemli şehirlerinden birisidir.” diyen İnan, Türkiye’nin ikinci yüzyılına girerken büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu hayata geçirme hedefinde olduklarını ifade etti. Eğitim, sosyal, ekonomik ve enerji alanlarında gerçekleştirdikleri projeleri vatandaşlara anlatmak için buluşmalara devam ettiklerini dile getirdi.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİNE VURGU

İnan, 2002’den bu yana mega projeleri hayata geçiren güçlü bir parti olduklarını vurgulayarak, “Cumhuriyetimizin birinci yüzyılını geride bıraktık ve ikinci yüzyılına girerken bu dönemi, şahlanış dönemi olarak ifade ediyoruz.” diye konuştu. Türkiye’nin içeride ve dışarıda barış, güvenlik ve istikrar kuşağı kurma kararlılığında olduklarını belirten İnan, “Ne yapılmaya çalışıldığını, maksadın ne olduğunun AK Parti teşkilatları olarak farkındayız.” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Türkiye Yüzyılı vizyonunun “Terörsüz Türkiye” hedefine vurgu yapan İnan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır bitmeyen bu davanın yükünü sırtına aldı.” şeklinde konuştu. İnan, gençler ve kadınlar için terörsüz bir Türkiye hedeflediklerini belirtirken, milletvekilleri ve MKYK üyelerinin Van’ın 13 ilçesinde eş zamanlı ziyaretler gerçekleştirdiğini söyledi. Van’da yatırımların hızlanması için çalışmalar yapıldığını kaydeden AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, “Şu anda Van’da 120 milyar liranın üzerinde bir yatırım var.” şeklinde bilgi verdi.

Sürekli halkla iç içe olduklarını ifade eden AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, “Türkiye’nin 81 ilinde kurumsallaşmış AK Parti vizyonuna uygun programlar ilimizde sürekli yapılıyor ve yapılacak.” diyerek, kin ve nefret siyasetine karşı olduklarını vurguladı. Programa katılan partililer arasında AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, MKYK üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Ceren Tuncer ile AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Volkan Demirel de yer aldı.