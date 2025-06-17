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Ezan Yarışmasında İki Birinci Belirlendi

EZAN OKUMA YARIŞMASINDA BAŞARI

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu’ finali gerçekleştirildi. Bu yarışmada, Ezanı güzel okuma kategorisinde Yenipazar Eğridere Mahalle Camii İmam Hatibi Yusuf Habiboğlu il birincisi oldu.

HUTBE SUNUMUNDA İKİNCİ BAŞARI

Etkili hutbe sunumu kategorisinde ise Didim Polis Eğitim Kursu Camii İmam Hatibi Halil Furkan Çalışkan il birinciliğini elde etti. Her iki yarışmacı da Aydın’ı temsilen bölge finallerine katılma hakkı kazandı. Komisyon Başkanı İl Müftü Vekili Yusuf Dönertaş, yarışmalara katılan din görevlilerini tebrik ederek, “Bölge finalinde Aydın’ı temsil edecek hocalarımıza başarılar diliyorum” şeklinde açıklama yaptı.

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