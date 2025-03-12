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Ezbere Şiir Yarışması Kazananları Açıklandı

ETKİNLİKLERİN TAMAMLANMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlediği “12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” etkinlikleri çerçevesinde ortaokullar arası “Ezbere şiir okuma yarışması” başarıyla tamamlandı.

YARIŞMA SONUÇLARI

İlçe Müftüsü Sabri Erçek’in başkanlığındaki komisyon, yarışmaya katılan öğrencilerin performanslarını değerlendirdi. Sonuçlara göre, Besni İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nesrin Bilal birinci, yine aynı okuldan Zeynep Rana Şahin ikinci oldu. İlçe Müftüsü Sabri Erçek, yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür ederek başarı dileklerini iletti.

ÖDÜLLERİN DAĞITILMASI

Derece elde eden öğrencilere hediyeleri, okullarında düzenlenen özel bir programda takdim edildi. Bu etkinlik, öğrencilerin yeteneklerini sergileyebileceği önemli bir platform oldu.

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