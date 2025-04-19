Ezeli Rekabet: Xhaka Derbisinde Takip Ediliyor

TRANSFERDEKİ DENGELERİN DEĞİŞİMİ

Bayer Leverkusen forma giyen İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka, menajerler aracılığıyla Galatasaray’ın ardından Fenerbahçe’ye de teklif ediliyor. Ancak Fenerbahçe, mevcut güçlü orta saha rotasyonu nedeniyle bu teklife şu anda pek sıcak bakmıyor.

FENERBAHÇE’DE DEĞİŞİKLİKLER ŞART

Sarı-lacivertliler, Fred, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski gibi oyuncularla sağlam bir orta saha yapısına sahip. Bu nedenle Xhaka’nın transferinin gerçekleşmesi, bu oyunculardan birinin veya birkaçının takımdan ayrılmasına bağlı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun onayı alınırsa transfer görüşmelerine başlanacak.

Xhaka’nın Suudi Arabistan kulüplerinden yıllık 15 milyon Euro talep ettiği yönünde iddialar mevcut. Bu durum, Fenerbahçe’nin transfer konusundaki isteğini olumsuz etkileyen bir diğer unsur oluyor.

GALATASARAY DA İŞİN İÇİNDE

Galatasaray’ın da Granit Xhaka için aktif olarak girişimlerde bulunduğu biliniyor. Sarı-kırmızılı ekip, İsviçreli yıldızın transferi için yoğun çaba sarf ediyor.