Ezgi Apartmanı Davasında Tutuklama Kararı Verildi

DEPREM DAVASINDA TUTUKLAMA KARARI

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’taki depremler sonucunda yıkılan Ezgi Apartmanı davasında, iki sanık hakkında tutuklama kararı alındı. Mahkeme, dosyada bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) raporlarını dikkate almadığını söyleyen sanık avukatı Ali Uçkaç, bu duruma tepki gösterdi. Kahramanmaraş Adliyesi’nde gerçekleşen duruşma, 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı ve sanıklar S.K. ve M.P. ile avukatları duruşmaya katıldı. Duruşmada sanıklar sırayla savunmalarını yaptı. S.K., “Benim o binada 9 dairem var, kolon kesmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum” derken, M.P. ise “Pastane işi ile uğraşıyoruz. Yapısal değişiklik yapmadık, sadece dekoratif işler yaptık” diye konuştu.

KUSUR TESPİTİ YAPILMADIĞI İFADE EDİLDİ

Duruşmada sanık avukatı Mesut Çakar, dosyadaki üç farklı bilirkişi raporunda herhangi bir kusurun tespit edilmediğini, binanın yıkımına etki edecek bir işlem yapılmadığını belirtti. Çakar, “ODTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi raporlarında kolon olarak tanımlanan yerlerin aslında demir direk olduğu, dolayısıyla binanın yıkımına etkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir” dedi. Çakar, ayrıca davanın sosyal medyadaki iddialar üzerinden yürütüldüğünü belirterek ev hapsi ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etti.

TUTUKLAMA KARARINA TEPKİ

Duruşma sonrası basın açıklaması yapan avukat Ali Uçkaç, “Dosyada alınan son iki raporda, müvekkillere isnat edilen eylemlerin, kamuoyunda çıkan kolon iddiası ve diğer hususların binanın yıkımına sebep olmadığı tespit edilmesine rağmen mahkeme, sosyal medyadaki asılsız haberlere dayanarak tutuklamalara karar verdi” dedi. Avukat Çakar, raporlara itibar edilmediğini, bunun yerine çelişkili ve kopyala-yapıştır raporların dikkate alındığını belirtti. Ayrıca, binada yapılan eylemlerin bahsedilen iddiaları desteklemediğini ifade ederek, davanın gereksiz yere sosyal medyanın etkisi altında kaldığını vurguladı.

SAVUNMALARIN DİKKATE ALINMAMASI

Çakar, “Mahkeme, raporu veren uzmanları çağırarak gerekli soruları sorabilirken, doğrudan tutuklama kararına gitti. Ayrıca, duruşma boyunca sosyal medya üzerinden yayımlanan spekülasyonlar basın tarafından öne çıkarıldı. İtiraz edeceğiz, umarım hak yerini bulur” şeklinde konuştu. Çakar, sadece Ezgi Apartmanı davasında sanıkların tutuklandığını ve daha önceki raporların dikkate alınarak tahliye edilen kişilerin bulunduğunu belirterek adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı.