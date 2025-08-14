Ezgi Apartmanı Davasında Yeni Gelişme! Sanıklar Ankara’da Yakalandı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde yıkılan Ezgi Apartmanı sebebiyle 35 kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş Valiliği, bu konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yıkımdan sorumlu tutuldukları gerekçesiyle aranan şüpheliler Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in gece saat 03.00’te yakalandığı duyuruldu. Şüphelilerin, Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki ikamete düzenlenen operasyonla ele geçirildiği belirtildi. Kahramanmaraş Adliyesi’ne sevk edilen iki sanık, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

ezgi apartmanı davası

Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3’ü firari olmak üzere toplam 12 sanığın yargılandığı dava sürüyor. Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, 695 gündür “Olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçları için aranıyor. İki sanığın haklarında her birine 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Aynı davada, belediye çalışanları olan eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu (47), mimar Veli Çiftaslan (71), mimar Mehmet Dişçeken (57), Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür vekili Sait Avşar (38), inşaat mühendisi Ali Gemci (47), inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı (31) ve makine mühendisi Mustafa Şirikçi (40) da yargı sürecinde.

kolon kesildi iddialarına yanıt

Pastane işletmecileri Kervancıoğlu ve Pekel, kolon kesme iddialarının asılsız olduğunu savundu.