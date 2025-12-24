Ezgi Fındık Hakkında Uyuşturucu Nedeniyle Yakalama Kararı

Ezgi Fındık, hem gösterişli yaşam tarzı hem de özgün modasıyla tanınan bir influencer olarak dikkat çekiyor. Uyuşturucuya yönelik düzenlenen yeni operasyon dalgasında, Ezgi Fındık hakkında da yakalama kararı alındığı bildirildi. İddialara göre, Fındık hakkında uyuşturucu ve fuhuş suçlarından işlem yapılacak. Kariyerine makyöz olarak başlayan genç fenomen, sosyal medya içerikleriyle influencer dünyasına adım atmış, bugüne kadar ilişkileriyle ve yıllar içindeki estetik değişimleriyle de sıklıkla gündeme gelmişti. Ancak Fındık’tan henüz konuyla ilgili bir yanıt gelmedi.

KENDİSİNE İLETİLEN MESAJLARA DAHA ÖNCE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ezgi Fındık, daha önce sosyal medya aracılığıyla kendisine gelen mesajları paylaşmış ve bu konudan dolayı gündeme gelmişti. Takipçileri arasından gelen soruları yanıtlayan Fındık, “Türk ve yabancı ünlülerden sana yazan çok oluyor mu?” sorusuna verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekmişti. Kendisine mesaj atanlar arasında özellikle Türk sporcuların bulunduğunu ifade etmişti. Fındık, yaşam tarzına dair değerlendirmesinde ise bunu “fazla lüks” bulduğunu belirterek, Türk oyuncuların hayat tarzının kendisiyle pek örtüşmediğini dile getirmişti.