Ezgi Mola, Gupse Özay, Öykü Karayel

ÜNLÜ İSİMLER ÇEŞME’DE YAZ GÜNLERİNİ GEÇİRİYOR

Özellikle oyunculuk becerileri ile dikkat çeken Ezgi Mola, Gupse Özay ve Öykü Karayel, yaz mevsiminin son günlerini Çeşme’de geçiriyor. Üç arkadaş, kısa bir süre önce Alaçatı’daki bir plajda çocuklarıyla buluştu. Bu keyifli güne yakın arkadaşları Sanem Bahçekapılı da katıldı.

DENİZDE KEYİFLİ ANLAR

Sabah saatlerinden itibaren plajda bir araya gelen dörtlü, hem dinlenerek hem de çocuklarıyla vakit geçirerek güzel saatler geçirdi. Günün sonunda denize giren grup, serin suda uzun uzun sohbet etme imkanı buldu. Özellikle Ezgi Mola’nın eğlenceli tavırları ve yaptığı espriler, arkadaşlarını güldürerek kahkahalarla dolu anlar yaşattı.