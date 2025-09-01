Haberler

Ezgi Mola, Gupse Özay, Öykü Karayel

ÜNLÜ İSİMLER ÇEŞME’DE YAZ GÜNLERİNİ GEÇİRİYOR

Özellikle oyunculuk becerileri ile dikkat çeken Ezgi Mola, Gupse Özay ve Öykü Karayel, yaz mevsiminin son günlerini Çeşme’de geçiriyor. Üç arkadaş, kısa bir süre önce Alaçatı’daki bir plajda çocuklarıyla buluştu. Bu keyifli güne yakın arkadaşları Sanem Bahçekapılı da katıldı.

DENİZDE KEYİFLİ ANLAR

Sabah saatlerinden itibaren plajda bir araya gelen dörtlü, hem dinlenerek hem de çocuklarıyla vakit geçirerek güzel saatler geçirdi. Günün sonunda denize giren grup, serin suda uzun uzun sohbet etme imkanı buldu. Özellikle Ezgi Mola’nın eğlenceli tavırları ve yaptığı espriler, arkadaşlarını güldürerek kahkahalarla dolu anlar yaşattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Mütevellispor, Rıdvan Türküler ile anlaştı

Mütevellispor, Manisa 1. Amatör Küme'de yeni sezon için teknik direktör Rıdvan Türküler'i göreve getirdi ve sezon planlamalarını hayata geçirdi.
Haberler

Bursa’da Tehlikeli Tramvay Yolculuğu Şaşırttı

Bursa'da tramvayın arkasında oturan bir çocuk, tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi, kaza olmadan olay sona erdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.