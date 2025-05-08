Ezgi Mola, İspanya’da “okupa” mağduru oldu

ÜNLÜ OYUNCU EZGİ MOLA’NIN YATIRIMI PROBLEMLERLE KARŞILAŞTI

Son yıllarda birçok ünlü gibi yurtdışında gayrimenkul yatırımı yapan Ezgi Mola, 2023 yılında İspanya’nın popüler şehirlerinden biri olan Barselona’dan ev satın aldı. Ancak bu yatırım, beklenmedik bir sorunla gündeme geldi. Mola’nın, Barselona’nın tarihi yapıları ve gece hayatıyla ünlü El Born semtindeki evi, İspanya’da sıkça karşılaşılan “okupa” hareketinin hedefi haline geldi. Mola’nın Barselona’da yaşayan bir arkadaşı, belirli aralıklarla evi kontrol ettiği sürede evde tanımadığı kişilerin yaşadığını tespit etti.

KONTROL SONRASI MOLA’YA HABER VERİLDİ

Sabah’ın haberine göre, durumu hemen Mola’ya ileten arkadaşı sayesinde, ünlü oyuncu evinin yasa dışı bir şekilde işgal edildiğini öğrendi. Eve giren yabancıların kendilerini “okupa” olarak tanıttığı ve evden çıkmayı reddettiği iddia ediliyor. Bu durum, Mola’nın mülküyle ilgili büyük bir endişe yaratmış durumda.

İspanya’da uzun zamandır süregelen “okupa” (İngilizcede squatter) hareketi, boş ve kullanılmayan mülklerin sosyal, kültürel ya da barınma gerekçeleriyle işgal edilmesini içeriyor. Özellikle Barselona ve Madrid gibi büyük şehirlerde sıkça rastlanan bu durum, mülk sahipleri için karmaşık hukuki süreçlere yol açabiliyor. İspanyol yasalarına göre, bir ev işgal edildikten sonra tahliye süreci oldukça yavaş işliyor ve işgalcilerin bazı hakları bulunuyor.

MÜLKÜN DEĞERİ YÜKSEK, HUKUKİ SÜREÇ ZORLAŞACAK

Ezgi Mola’nın satın aldığı evin gerçek değeri tam olarak bilinmiyor, ancak El Born bölgesindeki gayrimenkullerin fiyatları 700 bin Euro’dan başlamakta ve milyon Euro’lara kadar yükselebiliyor. Bu nedenle Mola, yalnızca mülkünü değil, önemli bir yatırımını korumak için zorlu bir hukuki mücadeleye girmek zorunda kaldı. Alınan bilgilere göre, Ezgi Mola, avukatları aracılığıyla yasal süreci başlatmış durumda. Ancak uzmanlar, işgalciye karşı açılan davaların İspanya’da aylar hatta yıllarca sürebileceğini ifade ediyor. Bu durum, Mola’nın evine kısa vadede kavuşmasının pek mümkün olmadığını düşündürüyor.