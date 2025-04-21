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Ezgi Şenler, Aşkı İle Nişanlandı

EZGİ ŞENLER’DEN AŞK HABERİ

Bodrum Masalı ve Teşkilat gibi popüler yapımlarla tanınan oyuncu Ezgi Şenler, özel hayatında yaşadığı sürpriz gelişmelerle dikkat çekiyor. Uzun yıllar sonra yeniden bir araya geldiği çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile birlikte olan Şenler, 12 yaşında tanıştığı bu isimle 19 yıl aradan sonra yeni bir yolculuğa adım attı.

ROMANTİK BİR EVLENME TEKLİFİ

Geçtiğimiz yılın sonunda futbolcu menajeri olan Gürgen’in romantik evlilik teklifine “Evet” diyen Şenler, 7 aylık ilişkilerinin ardından nişan töreni gerçekleştirdi. Aile arasında yapılan sade ama zarif bir törenle nişan yüzüklerini takan çift, mutluluklarını kutladı. Ezgi Şenler, bu özel günden fotoğraflar paylaşarak takipçileriyle mutlu anlarını paylaştı.

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