Ezgi Ve İbrahim Kaza Kurbanı Oldu

ÜZGÜNÇÜ BİR TRAFİK KAZASI

Denizli’de bir doğum günü partisinden dönerken yaşanan trafik kazasında, 22 yaşındaki Ezgi Elçin Ünal ve erkek arkadaşı İbrahim Baran Tuncer hayatını kaybetti. Kazanın, Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi Menderes Bulvarı’nda gerçekleştiği belirtildi. 23 yaşındaki İbrahim Baran Tuncer’in arkadaşları için düzenledikleri doğum günü partisi, beklenmedik bir felaketle sonuçlandı.

KAZANIN SEBEBİ VE SONUÇLARI

Partinin ardından, Tuncer ve Ünal, Ünal’ın kuzeni 26 yaşındaki Sabri Tığlı’nın kullandığı 20 R 9599 plakalı Nissan marka otomobille eve dönmeye başladı. İddiaya göre alkollü olduğu söylenen sürücü, Menderes Bulvarı’nda kontrolü kaybederek yol kenarındaki refüjde bulunan bir ağaca çarptı. Kazanın etkisiyle, araç ağaçta saplanarak büyük bir hasar aldı. Kazanın sonucunda İbrahim Baran Tuncer ve nişanlısı Ezgi Elçin Ünal olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü Sabri Tığlı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

EZGİ ELÇİN ÜNAL’IN CENAZE TÖRENİ

Ezgi Elçin Ünal’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Genç kız için ikindi vaktinde bir cenaze töreni düzenlendi. Tabutuna el duvaklı gelinlik örtülen Ünal’ın yakınları, cenaze sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Güzellik merkezinde çalışan ve erkek arkadaşıyla evlilik hayalleri kuran Ezgi, Asri Mezarlık Camisi’nde kılınan cenaze namazından sonra, Bozburun Mezarlığı’na dualarla uğurlandı.

İBRAHİM BARAN TUNCER’İN CENAZESİ

Aynı kazada hayatını kaybeden İbrahim Baran Tuncer’in cenazesi ise memleketi Van’a gönderildi ve burada toprağa verildi. Yaşanan kaza sonucunda ağır yaralanan sürücü Sabri Tığlı’nın tedavisine ise yoğun bakımda devam edildi. Bu trajik olay, bölgede büyük üzüntü oluşturdu.