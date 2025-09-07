Haberler

Ezgi Viyan Tekmen Düşerek Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Mardin’in Artuklu ilçesinde, sabah saat 05.00 sularında bir trajedi yaşandı. Ezgi Viyan Tekmen, yaşadığı binanın 9’uncu katından dengesini kaybederek düştü. Olay, Artuklu ilçesi Nur Mahallesi’nde gerçekleşti.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Düşme olayı sonrasında, ihbar üzerine hızla sağlık ve polis ekipleri belirtilen adrese yönlendirildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede, Tekmen’in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

OTOPSİ VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Ezgi Viyan Tekmen’in cansız bedeni, detaylı bir otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

