Ezgi’ye El Duvaklı Gelinlikle Veda Edildi

TRAFLİK KAZASI VE KAYBEDİLEN CANLAR

Denizli’de bulunan Gümüşçay Mahallesi’nde düzenlenen doğum günü partisinden dönüş yolunda bir trafik kazası meydana geldi. 22 yaşındaki Ezgi Elçin Ünal, erkek arkadaşı İbrahim Baran Tuncer ile birlikte hayatını kaybetti. Olay, Menderes Bulvarı’nda önceki gece gerçekleşti. İbrahim Baran Tuncer’in 23. yaş günü için arkadaşları tarafından bir restoranda etkinlik düzenlendi. Partinin sonrasında, Tuncer ve Ünal, Ünal’ın kuzeni 26 yaşındaki Sabri Tığlı’nın kullandığı 20 R 9599 plakalı Nissan marka otomobile binerek eve doğru yola çıktı.

SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜ KAYBETMESİ

Alkollü olduğu belirtilen sürücü, Menderes Bulvarı’nda ilerlerken kontrolü kaybedip yol kenarındaki refüjde bulunan bir ağaca çarptı. Kaza sonucunda, araç ağaca saplanırken İbrahim Baran Tuncer ve nişanlısı Ezgi Elçin Ünal olay yerinde hayatlarını kaybetti. Ağır yaralanan diğeri sürücü Sabri Tığlı ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

CENAZE TÖRENİ YAPILDI

Kazadan sonra Ezgi Elçin Ünal’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Genç kız için ikindi vaktinde bir cenaze töreni düzenlendi. Tabutuna al duvaklı gelinlikle örtülen Ezgi Elçin’in yakınları, cenaze töreni boyunca gözyaşlarına boğuldu. Güzellik merkezinde çalışan ve erkek arkadaşıyla evlilik hayalleri kuran genç kadının cenazesi, Asri Mezarlık Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Bozburun Mezarlığı’na dualarla uğurlandı.

Aynı kazada yaşamını yitiren İbrahim Baran Tuncer’in cenazesi ise memleketi Van’a gönderilerek toprağa verildi. Yaralı sürücü Sabri Tığlı’nın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bilgisi alındı.