Ezhel, Bağışını Tügşav’a Yaptı

EZHEL’İN BAĞIŞIYLA İLGİLİ TEPKİLER

Magazin dünyasında Ezhel lakabıyla tanınan rap sanatçısı, kazandığı bir tazminatı TÜGŞAV’a bağışladığını sosyal medya hesabı aracılığıyla duyurdu. Bu haberi takiben TÜGŞAV, bağış kabul etmeyeceklerini açıklayıcı bir mesaj yayımladı.

TÜGŞAV’DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada, “Ezhel ismiyle bilinen bir sanatçı kazandığı bir hakaret davasından aldığı tazminatı vakfımıza bağışlamıştır. Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti devletine girişi yasak olan hiç kimseden bağış ve yardım kabul etmiyoruz. Yarın sabah vakfımız hesabına aktarılan bağış miktarı kişinin hesabına iade edilecektir. Ola ki bir gün hakkındaki iddialardan aklanır ve Türkiye Cumhuriyeti devletine giriş yapabilirse, bağışını bizzat yapması için kendisini vakfımıza bekleriz” ifadeleri dikkat çekti.